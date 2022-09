qn_lanazione : 'Ginnastica dinamica militare' nella palestra della scuola, polemica sulla lezione a #Pisa - cascinanotizie : Gli insegnanti: 'no alla 'ginnastica dinamica militare' alle scuole Fucini' - Pereira_Rosario : RT @mazzeoantonio: Centro e Lezioni di 'Ginnastica Dinamica Militare': dove? Ma nella palestra dell'Istituto Comprensivo Renato Fucini di P… - paola_valori : RT @mazzeoantonio: Centro e Lezioni di 'Ginnastica Dinamica Militare': dove? Ma nella palestra dell'Istituto Comprensivo Renato Fucini di P… - aniramiznat : RT @mazzeoantonio: Centro e Lezioni di 'Ginnastica Dinamica Militare': dove? Ma nella palestra dell'Istituto Comprensivo Renato Fucini di P… -

Il collegio docenti dell'Istituto Renato Fucini condanna all'unanimità l'iniziativa concessa dal Comune: 'Imparare le dinamiche militari è quanto più lontano dai valori ...Fa discutere la decisione del Comune di Pisa di concedere la palestra di una scuola cittadina per una lezione di prova di una disciplina particolare, 'militare', proposta da un ente privato. Il collegio dei docenti dell'istituto comprensivo Renato Fucini ha espresso "all'unanimità il proprio dissenso e la propria contrarietà" all'... "Ginnastica dinamica militare" nella palestra della scuola, polemica sulla lezione a Pisa Il collegio docenti dell'Istituto Renato Fucini condanna all'unanimità l'iniziativa concessa dal Comune: "Imparare le dinamiche militari è quanto più lontano dai valori scolastici" ...3' di lettura 31/08/2022 - Tutti pronti a mettersi in gioco Torna Pesaro Challenge la manifestazione sportiva che nei giorni 2, 3 e 4 settembre coinvolgerà tante eccellenze del territorio. Da un'idea ...