Gina Lollobrigida operata dopo la frattura del femore. 'Intervento perfettamente riuscito'

telodogratis : Gina Lollobrigida operata a Roma: ‘Intervento perfettamente riuscito’ - iISud24 : Gina Lollobrigida operata per una frattura: «Intervento riuscito» #12settembre #notizie #attualità - zazoomblog : Gina Lollobrigida come sta dopo il ricovero? Le sue condizioni - #Lollobrigida #ricovero? #condizioni - ParliamoDiNews : Gina Lollobrigida, la corsa in ospedale: la celebre attrice ricoverata d’urgenza | Ecco le sue condizioni… - lasiciliait : Apprensione per Gina Lollobrigida: operata a Roma -

"La situazione è sotto controllo. E' stata operata e i medici assicurano che l'intervento è perfettamente riuscito". Dall'entourage dirassicurano: la grande attrice italiana, ricoverata in un ospedale di Roma da sabato dopo una caduta accidentale in casa, è in condizioni "soddisfacenti" e oggi, come da programma, è ..."La situazione è sotto controllo. E' stata operata e i medici assicurano che l'intervento è perfettamente riuscito". Dall'entourage dirassicurano : la grande attrice italiana, ricoverata in un ospedale di Roma da sabato dopo una caduta accidentale in casa, è in condizioni "soddisfacenti" e oggi, come da programma, ...Dopo frattura femore. Il legale Antonio Ingroia comunica che l'intervento a cui l'attrice è stata sottoposta è ben riuscito ...Gina Lollobrigida è uscita dalla sala operatoria. La diva che tutto il mondo ci invidia è stata operata in una struttura della Capitale ...