Gina Lollobrigida, la corsa in ospedale: la celebre attrice ricoverata d’urgenza | Ecco le sue condizioni (Di lunedì 12 settembre 2022) Una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano è stata ricoverata in ospedale dove a breve verrà sottoposta ad un intervento chirurgico. Dopo il brutto incidente di queste ore, andiamo a scoprire le attuali condizioni di salute della straordinaria diva del grande schermo Gina Lollobrigida è riconosciuta da chiunque per essere una delle attrici più influenti della storia del nostro cinema. Il suo nome ha infatti spopolato anche all’estero, per merito di un talento fuori dal comune che le ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare in gran parte del Mondo. Gina Lollobrigida (Websource)Nello scorso mese di luglio la donna ha compiuto la veneranda età di novantacinque anni. Tra i numerosi premi da lei vinti nel corso di una carriera che, ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 12 settembre 2022) Una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano è stataindove a breve verrà sottoposta ad un intervento chirurgico. Dopo il brutto incidente di queste ore, andiamo a scoprire le attualidi salute della straordinaria diva del grande schermoè riconosciuta da chiunque per essere una delle attrici più influenti della storia del nostro cinema. Il suo nome ha infatti spopolato anche all’estero, per merito di un talento fuori dal comune che le ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare in gran parte del Mondo.(Websource)Nello scorso mese di luglio la donna ha compiuto la veneranda età di novantacinque anni. Tra i numerosi premi da lei vinti nel corso di una carriera che, ...

pomeriggio5 : Ore d'ansia per Gina Lollobrigida, al suo fianco ci sarebbe Andrea Piazzolla. Ce lo conferma Francesco Fredella i… - Ilvolomatto1 : RT @pomeriggio5: Pronti ad iniziare la settimana con #Pomeriggio5? ?? Oggi le ultimissime sulla famiglia reale inglese dopo la scomparsa d… - pomeriggio5 : Paura per Gina Lollobrigida, l'attrice è ricoverata per una frattura al femore. Le ultimissime dall'ospedale… - gimmeymam : Ma Gina Lollobrigida vuole rubare la scena alla regina?! Chiedo. #Pomeriggio5 - ITERESI1 : Dispiace tantissimo per Gina Lollobrigida ?? Buona guarigione a lei ?? @carmelitadurso #Pomeriggio5 -