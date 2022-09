Gina Lollobrigida | come sta dopo il ricovero? Le sue condizioni

(Di lunedì 12 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione orile, sul sito YouMovies.è stata protagonista di un incidente. Un momento che sta destando non poche preoccupazioni. Ma quali sono le attualidell’attrice? Eccosta. Delicato incidente per. La storia attrice è stata vittima di una caduta che da destando qualche preoccupazione. Oggi, l’interprete di 95 anni è ricoverata in ospedale e

fisco24_info : Gina Lollobrigida operata a Roma: 'Intervento perfettamente riuscito': Dopo frattura femore. Lo annuncia il legale… - salvatrash1 : gina lollobrigida ha superato l’intervento quindi il gf vip 8 è salvo - pomeriggio5 : L'intervento di Gina Lollobrigida si è concluso, l'attrice è vigile ???? #Pomeriggio5 - gabrielsniceass : bdu parlando delle condizioni di salute di gina lollobrigida dopo la caduta - pomeriggio5 : Ore d'ansia per Gina Lollobrigida, al suo fianco ci sarebbe Andrea Piazzolla. Ce lo conferma Francesco Fredella i… -

è stata sottoposta oggi ad intervento chirurgico dopo la frattura del femore riportata in una caduta in casa sabato scorso. "I medici assicurano che l'intervento è perfettamente riuscito".