Giappone: premier, 'base militare Usa sarà ricollocata ad Okinawa' (Di lunedì 12 settembre 2022) Tokyo, 12 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Il primo ministro Giapponese Fumio Kishida ha dichiarato che la base militare statunitense di Okinawa sarà trasferita nella prefettura nonostante le critiche dei politici e delle autorità locali. Kishida detto che cercherà di ottenere la "comprensione" e l'approvazione della popolazione locale data l'importanza del trasferimento della stazione aerea del Futenma Marine Corps. Kishida dovrebbe portare avanti i piani di ricollocazione in seguito all'accordo raggiunto tra Tokyo e Washington nel 1996. Tuttavia, il politico Denny Tamaki, che si oppone al trasferimento a Okinawa, è riuscito a rinnovare il suo mandato di governatore della prefettura. Tamaki, dal canto suo, ha insistito sul fatto che il suo obiettivo principale nell'ambito della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Tokyo, 12 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Il primo ministrose Fumio Kishida ha dichiarato che lastatunitense ditrasferita nella prefettura nonostante le critiche dei politici e delle autorità locali. Kishida detto che cercherà di ottenere la "comprensione" e l'approvazione della popolazione locale data l'importanza del trasferimento della stazione aerea del Futenma Marine Corps. Kishida dovrebbe portare avanti i piani di ricollocazione in seguito all'accordo raggiunto tra Tokyo e Washington nel 1996. Tuttavia, il politico Denny Tamaki, che si oppone al trasferimento a, è riuscito a rinnovare il suo mandato di governatore della prefettura. Tamaki, dal canto suo, ha insistito sul fatto che il suo obiettivo principale nell'ambito della ...

