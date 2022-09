GFVip 7, Antonella Fiordelisi nel cast? La giovane pubblica per sbaglio una foto su Instagram (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra una settimana inizierà la nuova stagione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Tanti i vip di quest’anno, tutti parzialmente annunciati sulle pagine social del reality show targato Mediaset. Antonella Fiordelisi probabilmente sarà una di questi, vediamo cosa è successo. La Fiordelisi spoilera la sua presenza al GFVip 7? La pagina Instagram “GFVipNews” L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra una settimana inizierà la nuova stagione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Tanti i vip di quest’anno, tutti parzialmente annunciati sulle pagine social del reality show targato Mediaset.probabilmente sarà una di questi, vediamo cosa è successo. Laspoilera la sua presenza al7? La paginaNews” L'articolo

Chiara71426294 : #gfvip Ora cambierò la foto profilo Contiamo le ore insieme e si riparte io sicuramente tiferò per Femmine… - Chiara71426294 : #gfvip Antonella fa rilasssamento per non litigare alla prima puntata ???? - Nicola6140 : Antonella Fiordelisi, influencer da 1,3mln di followers nelle storie IG spoilera la sua partecipazione al #GFvip po… - Tuttogossipnews : #Antonellafiordelisi è una nuova concorrente del #GFvip - BITCHYFit : Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è nel cast: fa uno spoiler involontario -