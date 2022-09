Gf Vip, un’amata ex Vippona prenderà il posto di Rosalinda Cannavò alla conduzione di Casa Chi (Di lunedì 12 settembre 2022) Inizierà il prossimo 30 settembre Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai Uno giunto alla sua dodicesima edizione. Nel cast ci sarà anche un’amatissima concorrente del Gf Vip, Rosalinda Cannavò. In queste ore l’attrice è impegnata in sala prove e sui social ha condiviso tutto il suo entusiasmo per questo suo nuovo impegno televisivo. L’ex Vippona sarà impegnata per otto puntate, motivo per cui dovrebbe lasciare la conduzione di “Casa Chi”. Chi prenderà il suo posto? Stando a uno scoop pubblicato da Deianira Marzano, la prossima conduttrice del talk show social sarà Sophie Codegoni. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 12 settembre 2022) Inizierà il prossimo 30 settembre Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai Uno giuntosua dodicesima edizione. Nel cast ci sarà anche un’amatissima concorrente del Gf Vip,. In queste ore l’attrice è impegnata in sala prove e sui social ha condiviso tutto il suo entusiasmo per questo suo nuovo impegno televisivo. L’exsarà impegnata per otto puntate, motivo per cui dovrebbe lasciare ladi “Chi”. Chiil suo? Stando a uno scoop pubblicato da Deianira Marzano, la prossima conduttrice del talk show social sarà Sophie Codegoni. L'articolo proviene da Isa e Chia.

