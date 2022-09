Gentiloni, fare presto su energia o cittadini non capiranno (Di lunedì 12 settembre 2022) "In questa difficile situazione" legata all'energia "ulteriori ritardi" da parte dei leader Ue nel decidere misure contro il caro prezzi "non sarebbero compresi dai cittadini europei". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) "In questa difficile situazione" legata all'"ulteriori ritardi" da parte dei leader Ue nel decidere misure contro il caro prezzi "non sarebbero compresi daieuropei". Lo ha detto il ...

News24_it : Gentiloni, fare presto su energia o cittadini non capiranno - iconanews : Gentiloni, fare presto su energia o cittadini non capiranno - fisco24_info : Gentiloni, fare presto su energia o cittadini non capiranno: 'Serve rapido ok a RePower e a nuove misure contro car… - AlexCorsetti : @LiaQuartapelle Siamo alle solite, vorreste andare sempre con il cappello in mano? Vi ha smentito pure #gentiloni i… - osporconatore : @antogemella @carloemme50 Intendi la sx che ha governato x anni con Letta Renzi Gentiloni, che avevano i numeri x f… -