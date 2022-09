StaserasolounTG : RT @rep_genova: Genova, giustizia, il presidente degli avvocati: la carenza di organici è 'un'emergenza nazionale' [aggiornamento delle 15:… - rep_genova : Genova, giustizia, il presidente degli avvocati: la carenza di organici è 'un'emergenza nazionale' [aggiornamento d… - SerFiss : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 9 settembre 1910 nasce a Genova Vezio Crisafulli, magistrato e poi giurista costituzionalista, insegnò… - silviovintaloro : RT @LineaCondivisa: Ieri pomeriggio a Genova, grazie all’instancabile attività di Alessandra Ballerini, anche Brunori Sas ha aderito alla b… - macaruzzo : RT @LineaCondivisa: Ieri pomeriggio a Genova, grazie all’instancabile attività di Alessandra Ballerini, anche Brunori Sas ha aderito alla b… -

Il 29enne direttore di gara diha prima convalidato la rete ma l'ha poi annullata essendo ... quello tecnico, menzionato nell'articolo 10 comma 5 CGS (Codice diSportiva): " Quando si ...'Nel 2018era in ginocchio per il crollo del Ponte Morandi - ha spiegato Salvini - i morti del Ponte Morandi meritano: chi ha sbagliato deve pagare non può finire a tarallucci e vino.Dopo l'astensione degli avvocati che ha fatto rinviare il processo Morandi la tavola rotonda delle camere penali ...Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Ciao, mancano due settimane alle elezioni politiche. Sono le ...