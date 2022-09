Francesco Totti e Ilary Blasi, un famoso regista si scaglia contro l’avvocata del Pupone: “Schiaccia le vite delle persone” (Di lunedì 12 settembre 2022) L’intervista esclusiva rilasciata da Francesco Totti sulle pagine del Corriere della Sera ha diviso l’opinione pubblica, generando polemiche di ogni specie. Sono stati diversi i vip che sono intervenuti attraverso i loro profili social in merito alle dichiarazioni dell’ex capitano della Roma. The last but not the least Selvaggia Lucarelli. L’opinionista come di consueto non le ha mandate a dire, e con la lucidità e la schiettezza che la contraddistingue ha pubblicato un lungo post su Instagram. Post al quale poco dopo ha riposto il regista Gabriele Muccino. Siamo tutti fermi lì, alla scena in cui #Totti apre la cassaforte, non trova più la collezione di Rolex e allora rapisce le Birkin di Ilary chiedendo il riscatto. L’ha raccontato proprio Totti, quello che fino a qualche mese fa ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 settembre 2022) L’intervista esclusiva rilasciata dasulle pagine del Corriere della Sera ha diviso l’opinione pubblica, generando polemiche di ogni specie. Sono stati diversi i vip che sono intervenuti attraverso i loro profili social in merito alle dichiarazioni dell’ex capitano della Roma. The last but not the least Selvaggia Lucarelli. L’opinionista come di consueto non le ha mandate a dire, e con la lucidità e la schiettezza che la contraddistingue ha pubblicato un lungo post su Instagram. Post al quale poco dopo ha riposto ilGabriele Muccino. Siamo tutti fermi lì, alla scena in cui #apre la cassaforte, non trova più la collezione di Rolex e allora rapisce le Birkin dichiedendo il riscatto. L’ha raccontato proprio, quello che fino a qualche mese fa ...

