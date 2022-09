Francesca Sofia Novello in abito bianco per il battesimo di Giulietta (Di lunedì 12 settembre 2022) Palloncini, teneri orsetti, musica a gogo e luci colorate per rallegrare una delle serate più emozionanti per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Sabato 10 settembre la coppia ha battezzato la piccola Giulietta. La location scelta è una delle più suggestive delle Marche ovvero il Castello di Granarola, una meravigliosa dimora storica situata a pochi metri dal mar Adriatico. Alla cerimonia sono intervenuti numerosi amici della coppia come Cesare Cremonini che ha pubblicato sul suo profilo Ig una foto che lo ritrae con la piccola Giulietta e la mamma. Tenerissima la didascalia: “Giulietta,pure love. pure friends… (e future cantanti)”. Non è passato inosservato l’outfit scelto da Francesca Sofia Novello. La modella ha indossato un ... Leggi su diredonna (Di lunedì 12 settembre 2022) Palloncini, teneri orsetti, musica a gogo e luci colorate per rallegrare una delle serate più emozionanti pere Valentino Rossi. Sabato 10 settembre la coppia ha battezzato la piccola. La location scelta è una delle più suggestive delle Marche ovvero il Castello di Granarola, una meravigliosa dimora storica situata a pochi metri dal mar Adriatico. Alla cerimonia sono intervenuti numerosi amici della coppia come Cesare Cremonini che ha pubblicato sul suo profilo Ig una foto che lo ritrae con la piccolae la mamma. Tenerissima la didascalia: “,pure love. pure friends… (e future cantanti)”. Non è passato inosservato l’outfit scelto da. La modella ha indossato un ...

