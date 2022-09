“Forum”, al via la trentottesima edizione del tribunale della tv con Barbara Palombelli (Di lunedì 12 settembre 2022) Forum” ritorna oggi 12 settembre a partire dalle 11:00 su Retequattro: alla conduzione per la decima stagione consecutiva Barbara Palombelli. “Forum” , ritorna oggi su Retequattro il programma con Barbara Palombelli Era il 9 settembre del 2013 quando la Palombelli entrava per la prima volta nelle case degli italiani al timone del tribunale più longevo della tv. Giunto alla 38esima edizione, “Forum” torna in onda tra tante conferme e novità. Tra queste ultime, il coinvolgimento di alcuni studenti che avranno la possibilità di usufruire della struttura e delle competenze della squadra di lavoro della trasmissione per migliorare il loro percorso di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022)” ritorna oggi 12 settembre a partire dalle 11:00 su Retequattro: alla conduzione per la decima stagione consecutiva. “” , ritorna oggi su Retequattro il programma conEra il 9 settembre del 2013 quando laentrava per la prima volta nelle case degli italiani al timone delpiù longevotv. Giunto alla 38esima, “” torna in onda tra tante conferme e novità. Tra queste ultime, il coinvolgimento di alcuni studenti che avranno la possibilità di usufruirestruttura e delle competenzesquadra di lavorotrasmissione per migliorare il loro percorso di ...

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: FORUM ANSA | Al via la DIRETTA con il vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Ita… - cheTVfa : Al via la 38esima edizione di Forum, con nuove storie e sentenze pronte a far discutere e riflettere - Massimo13061964 : Check out Biglietto Concerto Sfera Ebbasta @ Mediolanum Assago Forum - Milan - 25/09/2022 - Agenzia_Ansa : FORUM ANSA | Al via la DIRETTA con il vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia Antonio Tajani… - EraldoFR : I confronti potranno essere seguiti in diretta streaming su -