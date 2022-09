Forgione | “L’Italia del volley vince il Mondiale Ma la storia la fa Marcenaro in Juve-Salernitana”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 settembre 2022) Angelocommenta una giornata di sport importante per. La formazione di De Giorgiilneldopo 24 anni battendo la Polonia in casa. Mentredi Pozzecco riesce a superare la Serbia di Nikola Jokic. Ma la giornata di sport è stata anche condita da veleni e polemiche, per un gol annullato allaper fuorigioco di Bonucci.penalizzata, la stampa nazionale si sofferma sul 3-2 e non sul rigore inesistente “L’Itali Mondiali. L’Italbasket piega la Serbia agli Europei. Ma lala scriveannullato a Torino un valido gol della vittoria allantus dopo aver espulso Milik per esultanza, ...