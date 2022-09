Fontana: “Scuole chiuse sabato può essere strada già sperimentata altrove senza conseguenze negative” (Di lunedì 12 settembre 2022) Contro i rincari dell'energia, anche "la riduzione di un giorno scolastico, togliendo il sabato, può essere una strada già sperimentata altrove senza conseguenze negative": L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) Contro i rincari dell'energia, anche "la riduzione di un giorno scolastico, togliendo il, puòunagià": L'articolo .

orizzontescuola : Fontana: “Scuole chiuse sabato può essere strada già sperimentata altrove senza conseguenze negative” - infoitinterno : Energia: Fontana, scuole chiuse sabato può essere una strada - LiaQuartapelle : Buon primo giorno di scuola. E no, che non si inizi così egregio presidente Fontana. Chiudere le scuole NON È UN M… - romait_it : Energia, Fontana (Lega): 'Scuole chiuse il sabato può essere una strada' - - 0766news_TripTv : ?? CIVITAVECCHIA, FONTANA: 'VIALE NENNI DIPINTO A METÀ E DOMANI APRONO LE SCUOLE' ???? Leggi l'articolo ??… -