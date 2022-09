Fischio finale e scoppia l'inferno-Juve: la foto che incastra Allegri, guai enormi... (Di lunedì 12 settembre 2022) È tutto successo in un attimo: il gol del 3-2 di Arkadiusz Milik, l'Allianz Stadium che esplode di gioia dopo aver coltivato a lungo il timore di una sconfitta, la tempesta finale. Prima di ripartire a giocare negli ultimi scampoli di recupero, l'arbitro Mercenaro è andato a rivedere l'azione al Var e da lì, il 95' di gioco, è scoppiata la bufera: una mega-rissa sul terreno di gioco e ben cinque espulsi tra calciatori, allenatori e componenti dello staff. Per primo è partito Vlahovic, che ha cominciato a protestare con il direttore di gara, portando il difensore della Salernitana, Federico Fazio, nell'intervenire per allontanarlo mettendogli le mani addosso, così da permettere a Marcenaro — che intanto aveva già espulso Milik per doppia ammonizione, essendosi tolto la maglia nell'esultanza dopo la rete segnata — di raggiungere il monitor e controllare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) È tutto successo in un attimo: il gol del 3-2 di Arkadiusz Milik, l'Allianz Stadium che esplode di gioia dopo aver coltivato a lungo il timore di una sconfitta, la tempesta. Prima di ripartire a giocare negli ultimi scampoli di recupero, l'arbitro Mercenaro è andato a rivedere l'azione al Var e da lì, il 95' di gioco, èta la bufera: una mega-rissa sul terreno di gioco e ben cinque espulsi tra calciatori, allenatori e componenti dello staff. Per primo è partito Vlahovic, che ha cominciato a protestare con il direttore di gara, portando il difensore della Salernitana, Federico Fazio, nell'intervenire per allontanarlo mettendogli le mani addosso, così da permettere a Marcenaro — che intanto aveva già espulso Milik per doppia ammonizione, essendosi tolto la maglia nell'esultanza dopo la rete segnata — di raggiungere il monitor e controllare ...

