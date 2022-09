Firenze, denunciato il leghista che aveva filmato una donna rom: “Votate Lega per non vederla mai più” (Di lunedì 12 settembre 2022) aveva fatto un video inquadrando una donna rom, invitando gli elettori a votare per la Lega per “non vederla mai più”. Il leghista Alessio Di Giulio è stato denunciato dalla Unione delle Comunità Romanés in Italia. Lo rende noto Gennaro Spinelli, presidente di Ucri, dopo un presidio contro l’istigazione all’odio razziale in piazza della Signoria a Firenze. La querela contro il capogruppo della Lega al Quartiere 3 del capoluogo toscano è motivata dal “dissenso assoluto contro questo tipo di politica che attacca le persone, fatto sulla pelle delle persone, in questo caso sulla pelle di una donna rom, una persona indifesa”, spiega Spinelli. Oltre alla denuncia, l’Ucri chiede anche che il politico si dimetta, o in alternativa venga espulso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022)fatto un video inquadrando unarom, invitando gli elettori a votare per laper “nonmai più”. IlAlessio Di Giulio è statodalla Unione delle Comunità Romanés in Italia. Lo rende noto Gennaro Spinelli, presidente di Ucri, dopo un presidio contro l’istigazione all’odio razziale in piazza della Signoria a. La querela contro il capogruppo dellaal Quartiere 3 del capoluogo toscano è motivata dal “dissenso assoluto contro questo tipo di politica che attacca le persone, fatto sulla pelle delle persone, in questo caso sulla pelle di unarom, una persona indifesa”, spiega Spinelli. Oltre alla denuncia, l’Ucri chiede anche che il politico si dimetta, o in alternativa venga espulso ...

