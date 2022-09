Fiorentina, Italiano: “Questa sconfitta è colpa mia, su Dodô..” (Di lunedì 12 settembre 2022) Fiorentina Italiano- La Fiorentina è tornata subito al lavoro dopo la sconfitta esterna, per 2-1, contro il Bologna. L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna. Ha parlato dell’infortunio serio di Dodô e della prestazione non al top della sua squadra, per lei seconda sconfitta esterna consecutiva. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore dei Toscani: Sulla prestazione: “Non si può essere arrembanti in ogni partita. Primo tempo equilibrato e nel secondo l’abbiamo sbloccata, a quel punto non pensavo di perdere una partita del genere. Il Bologna non riusciva a proporre gioco ma su due palloni buttati avanti abbiamo dormito e concesso due gol. Non commento gli ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 12 settembre 2022)- Laè tornata subito al lavoro dopo laesterna, per 2-1, contro il Bologna. L’allenatore della, Vincenzo, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo lacontro il Bologna. Ha parlato dell’infortunio serio die della prestazione non al top della sua squadra, per lei secondaesterna consecutiva. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore dei Toscani: Sulla prestazione: “Non si può essere arrembanti in ogni partita. Primo tempo equilibrato e nel secondo l’abbiamo sbloccata, a quel punto non pensavo di perdere una partita del genere. Il Bologna non riusciva a proporre gioco ma su due palloni buttati avanti abbiamo dormito e concesso due gol. Non commento gli ...

gippu1 : Tiri in porta della #Juventus di Allegri in cinque partite contro la #Fiorentina di Italiano: andata 2021-22: 1 an… - violanews : ???Stefano #Cecchi ai microfoni de @ilPentasport sul momento difficile per la #Fiorentina di #Italiano?? - CronacheViola : Il problema più grande secondo me è l’utilizzo troppo cervellotico e tattico degli esterni, e #ikone è la dimostraz… - CaveloX9 : @the_hermit92 @ZonaBianconeri Italiano? Cioè costringe la Fiorentina a cambiare allenatore in corsa perché lo vuole la Juve? - FedericoDav_SSL : io non ho capito se i tifosi della Fiorentina sono italiano in o italiano out -