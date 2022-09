Fiorentina, infortunio Dodò: i tempi di recupero del terzino brasiliano (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tecnico della Fiorentina perde un’altra pedina in difesa per infortunio: Dodò ha accusato un problema fisico e potrebbe rimanere ai box per alcune settimane. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Brutta sconfitta per la Fiorentina che, nel pomeriggio di ieri, ha incassato un pesante 2-1 in rimonta dal Bologna allo stadio Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tecnico dellaperde un’altra pedina in difesa perha accusato un problema fisico e potrebbe rimanere ai box per alcune settimane. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Brutta sconfitta per lache, nel pomeriggio di ieri, ha incassato un pesante 2-1 in rimonta dal Bologna allo stadio Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

