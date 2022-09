Finali fuori casa? Le vince sempre l’Italia! Dal calcio al volley, siamo gli specialisti! (Di lunedì 12 settembre 2022) Ci sono giorni che vorresti non finissero mai. Negli ultimi due anni l’Italia dello sport ha dato non poche ragioni agli appassionati per esaltarsi e lasciarsi andare alla gioia, vista la portata dei successi ottenuti. Vittorie in cui le Olimpiadi di Tokyo sono state l’espressione più importante, ma in alcune di loro c’è un tratto comune se si parla di successi nel biennio. Le rappresentative del Bel Paese nelle difficoltà sono riuscite a compattarsi e a trovare dentro loro stesse energie insospettabili. E così, quando ci si è trovati a giocare fuori casa, accerchiati dal tifo rivale, sono emerse qualità tecniche e morali notevoli. Una magia, se così la vogliamo definire, iniziata nella serata di Wembley, in Inghilterra, dove l’11 luglio dell’anno scorso la Nazionale italiana di calcio allenata da Roberto Mancini, sconfiggendo ai calci ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Ci sono giorni che vorresti non finissero mai. Negli ultimi due anni l’Italia dello sport ha dato non poche ragioni agli appassionati per esaltarsi e lasciarsi andare alla gioia, vista la portata dei successi ottenuti. Vittorie in cui le Olimpiadi di Tokyo sono state l’espressione più importante, ma in alcune di loro c’è un tratto comune se si parla di successi nel biennio. Le rappresentative del Bel Paese nelle difficoltà sono riuscite a compattarsi e a trovare dentro loro stesse energie insospettabili. E così, quando ci si è trovati a giocare, accerchiati dal tifo rivale, sono emerse qualità tecniche e morali notevoli. Una magia, se così la vogliamo definire, iniziata nella serata di Wembley, in Inghilterra, dove l’11 luglio dell’anno scorso la Nazionale italiana diallenata da Roberto Mancini, sconfiggendo ai calci ...

OA_Sport : L'Italia si dimostra Paese che nello sport, in situazioni difficili, dà il meglio: tante Finali fuori casa e tante… - dalbertocarlos_ : @giovaeffe @smngld01 Negli slam ha incontrato top 10 solo nelle due finali, Wimbledon fuori al primo turno e Melbourne non giocato - DanyRoss70 : RT @AntonelloAng: Ho saputo che ci ha lasciato Roberto Renga. Con me e Massimo Zampini sempre molto gentile. A parte i miei litigi politici… - StefaniaStefyss : RT @AntonelloAng: Ho saputo che ci ha lasciato Roberto Renga. Con me e Massimo Zampini sempre molto gentile. A parte i miei litigi politici… - rev_emi : RT @AntonelloAng: Ho saputo che ci ha lasciato Roberto Renga. Con me e Massimo Zampini sempre molto gentile. A parte i miei litigi politici… -

Finali fuori casa Le vince sempre l'Italia! Dal calcio al volley, siamo gli specialisti! OA Sport Volley, l'Italia è Campione del Mondo: battuta la Polonia in 4 set La nazionale guidata da Fefè De Giorgi torna sul tetto del Mondo vincendo in quattro set contro la Polonia bi-campione del mondo in carica. Gioia infinita degli azzurri, ora nella leggenda ... Gazzetta - Rissa da Var Sorpasso vietato: la Juve va sotto di 2 gol con la Salernitana, rimonta e la Var cancella il gol della vittoria: caos, rissa e quattro espulsi Allo Stadium finisce pari: i bianconeri ... La nazionale guidata da Fefè De Giorgi torna sul tetto del Mondo vincendo in quattro set contro la Polonia bi-campione del mondo in carica. Gioia infinita degli azzurri, ora nella leggenda ...Sorpasso vietato: la Juve va sotto di 2 gol con la Salernitana, rimonta e la Var cancella il gol della vittoria: caos, rissa e quattro espulsi Allo Stadium finisce pari: i bianconeri ...