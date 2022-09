Fifa 23, i 23 migliori giocatori: Serie A assente (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono stati svelati i migliori ventitré giocatori dal rating più alto di Fifa 23. Nella lista stilata dalla EA Sports non ci sono giocatori della Serie A. Nei primissimi posti ovviamente Benzema, Lewandowski, Mbappè, De Bruyne e Messi. Tra gli ex Serie A Salah, Alisson, Cristiano Ronaldo, Marquinhos. Ecco la lista al completo. Overall 91 Karim Benzema (Real Madrid) Robert Lewandowski (Barcellona) Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) Kevin De Bruyne (Manchester City) Lionel Messi (Paris Saint-Germain) Overall 90 Mohamed Salah (Liverpool) Virgil van Dijk (Liverpool) Cristiano Ronaldo (Manchester United) Thibaut Courtois (Real Madrid) Manuel Neuer (Bayern) Overall 89 Neymar (Paris Saint-Germain) Son Heung-Min (Tottenham) Sadio Mane (Bayern Monaco) Joshua Kimmich (Bayern Monaco) Casemiro ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono stati svelati iventitrédal rating più alto di23. Nella lista stilata dalla EA Sports non ci sonodellaA. Nei primissimi posti ovviamente Benzema, Lewandowski, Mbappè, De Bruyne e Messi. Tra gli exA Salah, Alisson, Cristiano Ronaldo, Marquinhos. Ecco la lista al completo. Overall 91 Karim Benzema (Real Madrid) Robert Lewandowski (Barcellona) Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) Kevin De Bruyne (Manchester City) Lionel Messi (Paris Saint-Germain) Overall 90 Mohamed Salah (Liverpool) Virgil van Dijk (Liverpool) Cristiano Ronaldo (Manchester United) Thibaut Courtois (Real Madrid) Manuel Neuer (Bayern) Overall 89 Neymar (Paris Saint-Germain) Son Heung-Min (Tottenham) Sadio Mane (Bayern Monaco) Joshua Kimmich (Bayern Monaco) Casemiro ...

