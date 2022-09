Festival di Venezia, Villa Il Nidiolo di Coming Soon Service: punto di riferimento durante la Mostra per oltre 4000 professionisti del mondo del Cinema (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Venezia, 12 settembre 2022. Positiva è dire poco: l’attività della Villa durante le due settimane del Festival è stata per Coming Soon Service un lancio verso nuovi servizi per produttori, distributori, uffici stampa e giornalisti. La 79ª Mostra del Cinema di Venezia si è conclusa. Migliaia di persone sono transitate al Lido, dalle celebrità ai fan fino ai tanti professionisti che operano intorno ai film e al glamour del mondo della settimana arte. Tra i luoghi di riferimento di chi ha lavorato durante lo svolgimento della manifestazione, si è imposta la Villa Il Nidiolo che Coming ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) –, 12 settembre 2022. Positiva è dire poco: l’attività dellale due settimane delè stata perun lancio verso nuovi servizi per produttori, distributori, uffici stampa e giornalisti. La 79ªdeldisi è conclusa. Migliaia di persone sono transitate al Lido, dalle celebrità ai fan fino ai tantiche operano intorno ai film e al glamour deldella settimana arte. Tra i luoghi didi chi ha lavoratolo svolgimento della manifestazione, si è imposta laIlche...

