Feduf | per i docenti competenza economica fondamentale per gli studenti

ROMA (ITALPRESS) – Che in Italia il percorso verso un'adeguata diffusione dell'educazione finanziaria sia ancora lungo, è una verità confermata da numerosi studi promossi sia da soggetti istituzionali sia da soggetti privati. Tuttavia, le competenze di economia non sono purtroppo ancora percepite come una priorità formativa: solo il 21% dei nostri connazionali le ritiene essenziali per agire in modo responsabile e fare scelte consapevoli, contro il 43% che ritiene fondamentale la formazione nell'ambito della Salute per la prevenzione delle malattie, il 41% che si focalizza sulla sostenibilità per limitare l'impatto delle attività umane sull'ambiente, il 27% che si indirizza verso i temi dell'alimentazione legati alla salute e al consumo di risorse (L'approccio all'economia e il vissuto degli italiani, Ipsos per Feduf, giugno 2022).

