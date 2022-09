BlancAyAzuL89 : RT @FallenILFilm: #FALLEN DIVENTERÀ UNA SERIE TV ?? Grazie a @Fallen_Series per la news ?? - FallenILFilm : #FALLEN DIVENTERÀ UNA SERIE TV ?? Grazie a @Fallen_Series per la news ?? -

Fallen, Globoplay prepara la serie tv dai romanzi di Lauren Kate: iniziate le riprese, nel cast Sarah Niles di Ted Lasso e Alexander Siddig.Cameras are rolling on a new eight-part supernatural drama titled Fallen, based on the novels series of the same name by Lauren Kate and uniting partners from Germany, Switzerland and Brazil.