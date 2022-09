Faccia a faccia Meloni-Letta: “Ragionevole aggiornare il Pnrr”. “Rinegoziare è da inaffidabili” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Lo escludiamo categoricamente”. Giorgia Meloni e Enrico Letta hanno respinto qualsiasi possibilità di larghe intese tra Fratelli d’Italia e Partito democratico, nel primo e unico faccia tenuto tra i due leader. “Sarà o maggioranza o opposizione”, ha sottolineato Letta, nel corso del dibattito ospitato dal sito de Il Corriere della Sera, a meno di due settimane dal voto. Secondo il segretario dem alle elezioni del 25 settembre i cittadini dovranno fare una scelta netta, paragonata a un “bivio”: “una specie di referendum, un po’ come in Gran Bretagna quando hanno dovuto scegliere tra la Brexit e rimanere nell’UE”. Differenze messe in risalto da un botta e risposta sulle adozioni di bimbi da parte di coppie omosessuali, a cui Meloni si è detta ancora una volta contraria perché “un ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) “Lo escludiamo categoricamente”. Giorgiae Enricohanno respinto qualsiasi possibilità di larghe intese tra Fratelli d’Italia e Partito democratico, nel primo e unicotenuto tra i due leader. “Sarà o maggioranza o opposizione”, ha sottolineato, nel corso del dibattito ospitato dal sito de Il Corriere della Sera, a meno di due settimane dal voto. Secondo il segretario dem alle elezioni del 25 settembre i cittadini dovranno fare una scelta netta, paragonata a un “bivio”: “una specie di referendum, un po’ come in Gran Bretagna quando hanno dovuto scegliere tra la Brexit e rimanere nell’UE”. Differenze messe in risalto da un botta e risposta sulle adozioni di bimbi da parte di coppie omosessuali, a cuisi è detta ancora una volta contraria perché “un ...

