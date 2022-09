F1 | Verstappen fischiato dai tifosi Ferrari | la reazione del pilota è pazzesca

Ticinonline : Verstappen fischiato a Monza, tifosi Ferrari provocati #monza #fischi #formula1 #maxverstappen #formula1 - dave_tibe : @SkySportF1 Adesso smetterete di parlare degli #Orange come i maleducati; fischi a #Verstappen, insulti ai tifosi.… - _rik46 : @pinsaroulettesx Grazie a Dio, poi ci sarà qualche coglione che avrà fischiato solo perché Verstappen certamente ma quelli non li considero - martina_29_ : RT @maliduck: i ferraristi che hanno fischiato e insultato verstappen sotto il podio tant'è che sky ha dovuto togliere l'audio, fatevelo di… - _SmilingToLife : RT @maliduck: i ferraristi che hanno fischiato e insultato verstappen sotto il podio tant'è che sky ha dovuto togliere l'audio, fatevelo di… -

Neanche per chi vince, Max, che il successo lo avrebbe meritato comunque. E invece viene ingiustamente. Monza festeggia un secolo scontentando tutti - l'amara constatazione ......della terza piazza non riuscendo quindi a porsi davanti alla Red Bull del leader Max. ... sebbene in tanti hannoe in molti hanno pensato che in FIA si fossero per un attimo ...Il Gran Premio d’Italia 2022 ha visto la quinta vittoria nelle ultime 5 gare di Max Verstappen e su di lui ormai sono finiti gli elogi. Per le sue speranze di vittoria era cruciale non rimanere blocca ...La bordata di fischi rivolti a Max Verstappen a Monza è il segno di una mancanza di rispetto che non dovrebbe trovare posto in uno sport come la Formula 1 ...