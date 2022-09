F1, Jacques Villeneuve: “Le procedure della Safety Car vanno cambiate per il bene delle gare” (Di lunedì 12 settembre 2022) No, non è piaciuto. L’epilogo del GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2022 di F1, non è stato gradito dagli appassionati. Al di là dell’indiscutibile vittoria dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e a George Russell (Mercedes), la gestione del regime di Safety Car, in vigore a pochi giri dalla conclusione per il ritiro di Daniel Ricciardo (McLaren), ha alimentato non poche polemiche. Nel paddock tanti, tra cui il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto, si sono lamentati della scarsa tempestività da parte della Direzione Gara, soprattutto perché la SC è entrata in pista immediatamente davanti a Russell e non al leader Verstappen. A criticare la condotta della Race Director è stato anche il campione del mondo del 1997, Jacques ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) No, non è piaciuto. L’epilogo del GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2022 di F1, non è stato gradito dagli appassionati. Al di là dell’indiscutibile vittoria dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e a George Russell (Mercedes), la gestione del regime diCar, in vigore a pochi giri dalla conclusione per il ritiro di Daniel Ricciardo (McLaren), ha alimentato non poche polemiche. Nel paddock tanti, tra cui il Team PrincipalFerrari Mattia Binotto, si sono lamentatiscarsa tempestività da parteDirezione Gara, soprattutto perché la SC è entrata in pista immediatamente davanti a Russell e non al leader Verstappen. A criticare la condottaRace Director è stato anche il campione del mondo del 1997,...

