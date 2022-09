(Di lunedì 12 settembre 2022) Secondo appuntamento per il“Sostenibilità è partecipazione”, ideato dall’Associazione Eppur si Muove con il patrocinio dei Comuni di Ariccia, Genzano, Velletri e del Sistema. L’evento si focalizza sui concetti di sviluppo sostenibile, analizzando e diffondendo i valori dell’Agenda 2030 che tramite gli obiettivi – o goals – stimola le amministrazioni e i cittadini al cambiamento dello stile di vita nel rispetto di determinati requisiti. Seconda tappa ad Ariccia, presso la Biblioteca Attiva, con focus sugli obiettivi numero 11 (città e comunità sostenibili) e numero 15 (vita sulla terra). Sabato 17 settembre alle ore 17.00 il dibattito “Vivere il pianeta” si incentrerà intorno al lavoro di Claudio Leoni, autore di numerose pubblicazioni tra cui “La nuvola delle cose abbandonate”, ...

italiaserait : Eventi Lazio – ‘Vivere il pianeta’, il Festival itinerante ‘Sostenibilità è partecipazione’ ai Castelli Romani - gianfry70it : RT @PerGiro: Festa del Pane Casareccio e del Santo Patrono Genzano di Roma - takethedate : Nuovo #evento: Presentazione dei candidati nel Lazio di Impegno Civico con Luigi Di Maio - romatoday : Pastry Bit Competition, il Lazio ospita la gara dei professionisti della pasticceria - SA_Casilina : RT @LazioInnova: ?????#ESABIC Lazio??Candidature entro il 4 novembre 2022 ??Il 13 settembre e il 6 ottobre saranno organizzati 2 incontri on… -

Il Quotidiano del Lazio

Settimana Europea dello Sport: anche il DS Automobiles 79° Open d'Italia tra gliufficiali - ... Il Family Open organizzato dal Comitato Regionale del CONI" Una festa di sport e ...Dietro le quinte'', dal 20 settembre al 6 novembre a cura di Francesca Romana Morelli, segna anche l' avvio del programma di esposizioni edper ricordarlo che in ottobre coinvolgeranno 25 ... Eventi weekend sabato 10 domenica 11 settembre a Roma e nel Lazio Secondo appuntamento per il Festival itinerante “Sostenibilità è partecipazione”, ideato dall’Associazione Eppur si Muove con il patrocinio dei Comuni di Ariccia, Genzano, Velletri e del Sistema Caste ...Le domande per il 2023 potranno essere presentate dalle ore 12 del 15 settembre alle ore 18 del 31 ottobre 2022 ...