Europeo basket, Italia ai quarti. Pozzecco: «Ho dato la mia carta di credito ai ragazzi per festeggiare» (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Italia del basket ha battuto la Serbia approdando ai quarti di finale dell’Europeo. Una vittoria in rimonta, maturata dopo l’espulsione del ct Gianmarco Pozzecco, al 25?, per proteste. La miccia che ha acceso gli azzurri. Pozzecco ha commentato il risultato dopo la partita. «Mai visto una roba del genere. Questa è la vittoria più importante nella storia del basket Italiano, di gran lunga superiore a quella contro la Lituania nella semifinale olimpica di Atene 2004 quando c’ero anch’io in campo. Questa squadra ha fatto un numero clamoroso. Amo questi ragazzi, amo il mio staff. Siamo un gruppo unico, è la mia più grande soddisfazione. La prossima contro la Francia? Non ci penso. Posso solo dire che ora diventiamo una squadra brutta per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) L’delha battuto la Serbia approdando aidi finale dell’. Una vittoria in rimonta, maturata dopo l’espulsione del ct Gianmarco, al 25?, per proteste. La miccia che ha acceso gli azzurri.ha commentato il risultato dopo la partita. «Mai visto una roba del genere. Questa è la vittoria più importante nella storia delno, di gran lunga superiore a quella contro la Lituania nella semifinale olimpica di Atene 2004 quando c’ero anch’io in campo. Questa squadra ha fatto un numero clamoroso. Amo questi, amo il mio staff. Siamo un gruppo unico, è la mia più grande soddisfazione. La prossima contro la Francia? Non ci penso. Posso solo dire che ora diventiamo una squadra brutta per ...

