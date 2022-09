Europei di pattinaggio corsa | Aracu “Fiero degli azzurri”

(Di lunedì 12 settembre 2022) L'AQUILA (ITALPRESS) – Una spettacolare maratona ha chiuso i Campionatidi2022 che si sono svolti a L'Aquila. Centosessantaquattro gli atleti partecipanti, divisi in due gare differenti, riservate agli uomini e alle donne, con le categorie Junior e Senior a contendersi le medaglie nella stessa prova. Allo start i più forti interpreti della disciplina, pluricampioni nazionali,e mondiali. Nessun titolo per i colorinella giornata conclusiva, che ha visto la squadra transalpina portare a casa tre medaglie, tra le quali spicca l'oro di Martin Ferrie nella prova maschile. Sul gradino più alto del podio, nella gara femminile, a sorpresa sale l'olandese Lianne Van Loon. Il medagliere finale dei campionati, dopo le 6 giornate di gare che hanno assegnato i titoli ...

FISR

CASIER - Una conferma ai massimi livelli: Ilaria Carrer e Camilla Beggiato sono tra le protagoniste della spedizione azzurra ai Campionatidicorsa che si sono conclusi ieri - domenica 11 settembre - a L'Aquila dopo una settimana di gare in pista e su strada. Ilaria Carrer torna dall'Abruzzo con l'ennesima collana di ...

CASIER - Una conferma ai massimi livelli: Ilaria Carrer e Camilla Beggiato sono tra le protagoniste della spedizione azzurra ai Campionati Europei di pattinaggio corsa che si sono conclusi ieri - dome ...L'AQUILA - Una spettacolare Maratona chiude i Campionati Europei di Pattinaggio Corsa 2022 dell'Aquila. 164 gli atleti partecipanti, divisi in due gare ...