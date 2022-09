Europa League, l’UEFA rinvia la sfida tra Arsenal e Psv: il comunicato (Di lunedì 12 settembre 2022) l’UEFA ha fatto un comunicato riguardo al rinvio della partita di Europa League tra Arsenal e Psv l’UEFA ha fatto un comunicato riguardo al rinvio della partita di Europa League tra Arsenal e Psv. Arsenal's Europa League tie at home to PSV on Thursday has been called off due to 'the insufficient deployment of police' …— Guardian sport (@guardian sport) September 12, 2022 «Lo scorso fine settimana sembrava che la partita si sarebbe giocata regolarmente, ma le autorità britanniche ritengono impossibile garantire il giusto dispiegamento di forze dell’ordine a causa degli omaggi da tributare alla defunta regina Elisabetta a Londra. La data di recupero del match non è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022)ha fatto unriguardo al rinvio della partita ditrae Psvha fatto unriguardo al rinvio della partita ditrae Psv.'stie at home to PSV on Thursday has been called off due to 'the insufficient deployment of police' …— Guardian sport (@guardian sport) September 12, 2022 «Lo scorso fine settimana sembrava che la partita si sarebbe giocata regolarmente, ma le autorità britanniche ritengono impossibile garantire il giusto dispiegamento di forze dell’ordine a causa degli omaggi da tributare alla defunta regina Elisabetta a Londra. La data di recupero del match non è ...

