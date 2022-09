EUROBASKET | IL CUORE AZZURRO TRAVOLGE LA SERBIA

Leggi su sportnews.snai

(Di lunedì 12 settembre 2022) Una vittoria che sa d’impresa quella dell’Italbasket targata Pozzecco. Laera la squadra da evitare a tutti i costi, ricca di talenti cristallini guidati da due fuoriclasse della pallacanestro, Micic e Jokic. Il primo è l’MVP dell’Eurolega, il secondo dell’NBA. Per fermare una formazione così, serviva solo il; e gli Azzurri lo hanno lasciato sul parquet di Berlino, teatro di una, se non “la”, partita più importante della storia del basket italiano. Il primo tempo è stato piuttosto complicato per gli Azzurri, come del resto era ampiamente preventivabile. Jokic ha mostrato tutto il suo repertorio al completo: rimbalzi, assist, difesa e anche tiro da tre. Il punteggio all’intervallo però, era comunque positivo, con un 51-45 per i serbi che lasciava ancora in partita l’Italia trascinata da Melli e Fontecchio. Il momento chiave del match è ...