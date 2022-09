**Energia: Letta, 'primo intervento? Bloccare le bollette'** (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Noi pensiamo che il primo intervento debba essere per Bloccare le bollette che devono arrivare ma accanto a questo c'è bisogno di due interventi sulle bollette che sono già arrivate: il raddoppio del credito d'imposta per le imprese e poi l'introduzione di bollette luce sociale per la famiglie con Isee più basso. Tutto questo ha senso però se c'è un tetto al prezzo del gas nazionale ed europeo". Così Enrico Letta nel confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere. "Sono contento di sentire -aggiunge rivolto alla presidente Fdi- che siamo su una lunghezza d'ionda simile, che occorre disaccoppiare" il prezzo del gas e quello dell'energia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Noi pensiamo che ildebba essere perleche devono arrivare ma accanto a questo c'è bisogno di due interventi sulleche sono già arrivate: il raddoppio del credito d'imposta per le imprese e poi l'introduzione diluce sociale per la famiglie con Isee più basso. Tutto questo ha senso però se c'è un tetto al prezzo del gas nazionale ed europeo". Così Enriconel confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere. "Sono contento di sentire -aggiunge rivolto alla presidente Fdi- che siamo su una lunghezza d'ionda simile, che occorre disaccoppiare" il prezzo del gas e quello dell'energia.

