Energia | Bianchi | “Il governo non ha mai parlato di settimana corta a scuola”

ROMA – La settimana corta a scuola? "Il governo non ne ha mai parlato perchè siamo convinti che tutti dobbiamo affrontare le problematiche del caro Energia, ma la scuola sia l'ultima, abbiamo già dato al Paese". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, intervistato da Unomattina, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico. Bianchi ha ribadito che quest'anno gli insegnanti non mancano ed è stato mantenuto lo stesso numero di docenti che c'era prima del Covid, nonostante la forte riduzione degli studenti. E, a proposito della pandemia, Bianchi ha definito quella di quest'anno "la scuola della ripartenza", spiegando che si resta però "pronti per ogni evenienza" e si monitorerà la situazione.

