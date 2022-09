berlusconi : Gli altri Paesi, grazie all'utilizzo dei termovalorizzatori, producono anche energia. In Italia invece, siamo stat… - berlusconi : In questi 11 anni, la sinistra ha bloccato gli investimenti sull'energia, che noi avevamo avviato. Dal 25 settembre… - berlusconi : Aiuto agli anziani ed ai più deboli. Vogliamo aumentare le pensioni minime a 1000 euro. Dobbiamo offrire soluzioni… - cjmimun : ENERGIA: BERLUSCONI, GOVERNO DRAGHI FERMI SUBITO TEMPESTA PERFETTA - narcisofarisato : @berlusconi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Per abbassare il costo dell’energia elettrica per le famiglie, iniziamo… -

"L'impegno che ci prendiamo è che mai più l'Italia dovrà trovarsi in queste condizioni è una precisa responsabilità della sinistra". Lo ha detto Silvioai microfoni di Rtl 102.5."Noi - ha sostenuto il presidente di Forza Italia - avevamo ridotto la dipendenza dalla Russia a meno del 20 per cento dal gas russo: tre anni dopo il governo ...Le rassicurazioni su prossimi ed immediati provvedimenti per il carohanno contribuito a ... 'Qui è in corso un vero e proprio sacco del sud da parte di Salvini, Meloni e. Vogliono ... Energia, Berlusconi: dipendenza da gas russo colpa governo Letta Roma, 12 set. (askanews) - 'L'impegno che ci prendiamo è che mai più l'Italia dovrà trovarsi in queste condizioni è una precisa responsabilità ...La ricetta del Cav dopo la denuncia del Giornale: un gravame per gli italiani. "Si deve agire per contenere le sanzioni, quelle per infrazioni non pericolose" ...