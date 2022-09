Empoli-Roma stasera in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di lunedì 12 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere Empoli-Roma, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/2023. Si chiude questo turno di campionato e i giallorossi fanno visita ai toscani dopo i quattro gol subiti contro l’Udinese e la sconfitta in Europa in settimana; Empoli da canto suo ancora alla ricerca della prima vittoria dopo quattro pareggi consecutivi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20.45 di lunedì 12 settembre, con la partita visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio e Zona Dazn, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere, match valido per la sesta giornata di. Si chiude questo turno di campionato e i giallorossi fanno visita ai toscani dopo i quattro gol subiti contro l’Udinese e la sconfitta in Europa in settimana;da canto suo ancora alla ricerca della prima vittoria dopo quattro pareggi consecutivi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20.45 di lunedì 12 settembre, con la partita visibile intv su Sky Sport Calcio e Zona Dazn, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Dazn. SportFace.

