Empoli-Roma, le probabili formazioni del match (Di lunedì 12 settembre 2022) Ultima partita di questa sesta giornata di Serie A 2022/23. Questa sera alle 20:45, allo Stadio Castellani il pubblico potrà assistere a Empoli-Roma. I padroni di casa finora non sono riusciti ancora a vincere una singola partita, collezionando solo quattro pareggi ed una sconfitta. La Roma dal canto suo viene dalla pesante batosta di Udine che l'ha vista cadere in campionato per 4-0. Gli uomini di Mourinho sicuramente arriveranno in Toscana con il coltello tra i denti. Zanetti non intende snaturare la sua creazione e continua a dare fiducia al suo 4-3-2-1. Le uniche differenze rispetto la gara di Salerno sono tre: il cambio a centrocampo di Bandinelli per Haas, l'inserimento di Bajrami per Satriano e lo spostamento più avanti di Pjaca. La Roma invece ha bisogno di fare turnover. Le fatiche europee si fanno ...

