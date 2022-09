Empoli-Roma 1-2 | giallorossi ok con Dybala e Abraham

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) - Labatte 2-1 l'nel posticipo della sesta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Per iin reteal 17' eal 71', di Bandinelli al 43' il momentaneo pareggio dei padroni di casa. All'80' il capitano dellaPellegrini sbaglia un calcio di rigore tirandolo sulla traversa. Gli azzurri finiscono la partita in 10 uomini per l'espulsione di Akpa Akpro all'87'. I capitolini salgono a 13 punti, a 1 lunghezza dalla vetta. L'è 16° a quota 4. LA PARTITA - L'avvio è tutto della squadra di Mourinho conche sblocca la sfida dopo 17': la Joya raccoglie un pallone respinto da Luperto su traversone di Mancini e con uno splendido tiro a giro di sinistro dalla ...

Una vittoria meritata ma sofferta. Un 2 - 1 che fa risorgere la Roma di Mourinho e rilancia le sue ambizioni in campionato riportandola al quarto posto, ad una sola lunghezza dalla vetta. Ad Empoli ha brillato la luce di Dybala, autore di un pregevole gol e dell'assist per Abraham. Empoli, 12 set. – (Adnkronos) – Dopo le due sconfitte in trasferta contro Udinese e Ludogorets la Roma ritrova il successo lontano dalle mura amiche dell'Olimpico imponendosi per 2-1 al 'Castellani'. La Roma esce dal periodo difficile vincendo ma soffrendo: 1-2 al "Castellani" con un Dybala in cattedra. L'argentino inventa, segna e fa segnare Abraham.