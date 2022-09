kim__bianco : RT @MediasetTgcom24: Emergenza a Panarea, si scarica l'ambulanza elettrica e viene spinta dai passanti #panarea #ambulanza - Diego_Bruno80 : RT @MediasetTgcom24: Emergenza a Panarea, si scarica l'ambulanza elettrica e viene spinta dai passanti #panarea #ambulanza - AjcHead : RT @MediasetTgcom24: Emergenza a Panarea, si scarica l'ambulanza elettrica e viene spinta dai passanti #panarea #ambulanza - MediasetTgcom24 : Emergenza a Panarea, si scarica l'ambulanza elettrica e viene spinta dai passanti #panarea #ambulanza -

Fanpage.it

La paziente in gravi condizioni doveva raggiungere l'ospedale di Messina. Rabbia e proteste tra gli isolani che denunciano il pessimo servizio di ......insieme pere Noi di" dice l'avvocato Omero - plaudiamo al coraggioso ed equo provvedimento reso dall'amministrazione nella persona del sindaco Gullo in un momento dicome ... L'ambulanza elettrica si scarica, parenti costretti a spingere il mezzo: cosa è accaduto a Panarea La paziente in gravi condizioni doveva raggiungere l'ospedale di Messina. Rabbia e proteste tra gli isolani che denunciano il pessimo servizio di emergenza ...Gli assurdi momenti di un soccorso urgente andato in scena nello scorso weekend sull’Isola di Panarea, alle Eolie, tra elisoccorso non disponibile ...