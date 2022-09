Elodie: avete mai visto la sua casa? | Ha il suo stesso fascino (Di lunedì 12 settembre 2022) La cantante Elodie è famosa per il suo stile unico e strepitoso. La sua casa riflette alla perfezione il suo fascino, l’arredamento è incantevole. Dove vive Elodie (web source)Elodie di Patrizi è il nome esteso della cantante romana che dal pubblico si fa chiamare semplicemente Elodie. Nata in un quartiere periferico della Capitale, la sua infanzia non è stata tutta rosa e fiori. Tra la separazione dei genitori e la malattia della madre, Elodie non riesce infatti a diplomarsi. Il suo più grande sogno è la musica. Trasmessa la passione dal padre, Elodie fa di tutto per perseguire il suo obiettivo. Da giovanissima decide di trasferirsi a Lecce, dove lavora prima come cubista e poi come vocalist. Le strade per il successo sono tante e la cantante le prova ... Leggi su newstv (Di lunedì 12 settembre 2022) La cantanteè famosa per il suo stile unico e strepitoso. La suariflette alla perfezione il suo, l’arredamento è incantevole. Dove vive(web source)di Patrizi è il nome esteso della cantante romana che dal pubblico si fa chiamare semplicemente. Nata in un quartiere periferico della Capitale, la sua infanzia non è stata tutta rosa e fiori. Tra la separazione dei genitori e la malattia della madre,non riesce infatti a diplomarsi. Il suo più grande sogno è la musica. Trasmessa la passione dal padre,fa di tutto per perseguire il suo obiettivo. Da giovanissima decide di trasferirsi a Lecce, dove lavora prima come cubista e poi come vocalist. Le strade per il successo sono tante e la cantante le prova ...

