Ellen Pompeo su Grey’s Anatomy 19, per la prima volta rompe il silenzio: “Torno nel finale, non me ne andrò mai davvero” (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono arrivate le prime dichiarazioni di Ellen Pompeo su Grey’s Anatomy 19: per la prima volta l’attrice ha rilasciato un’intervista commentando la decisione di alleggerire il suo impegno in scena, recitando solo in un numero molto limitato di episodi per la stagione in partenza, al via il 6 ottobre su ABC. I commenti di Ellen Pompeo su Grey’s Anatomy 19 sono stati raccolti da Deadline all’evento che l’ha incoronata tra le leggende Disney, peraltro insieme all’ex co-star Patrick Dempsey. In quell’occasione l’attrice ha rassicurato il pubblico circa la capacità di resistenza della serie, che si rinnoverà con nuovi personaggi. Inoltre, ha assicurato, Grey’s Anatomy “andrà bene senza di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono arrivate le prime dichiarazioni disu19: per lal’attrice ha rilasciato un’intervista commentando la decisione di alleggerire il suo impegno in scena, recitando solo in un numero molto limitato di episodi per la stagione in partenza, al via il 6 ottobre su ABC. I commenti disu19 sono stati raccolti da Deadline all’evento che l’ha incoronata tra le leggende Disney, peraltro insieme all’ex co-star Patrick Dempsey. In quell’occasione l’attrice ha rassicurato il pubblico circa la capacità di resistenza della serie, che si rinnoverà con nuovi personaggi. Inoltre, ha assicurato,“andrà bene senza di ...

