Elezioni | Salvini | Il Governo di centrodestra continuerà a sostenere militarmente l’Ucraina

(Di lunedì 12 settembre 2022) politpolit”Lo abbiamo gia’ fatto e continueremo a farlo. L’importante e’ che la guerra finisca il prima possibile e che le sanzioni non mettano in ginocchio le aziende e i lavoratori italiani”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando con i giornalisti a margine di un incontro con i dirigenti della Cisl a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se ildelcontinuera’ aKiev in caso di vittoria al voto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

AndreaMarcucci : C’è una coincidenza che si verifica in campagna elettorale. Putin pretende dall’Europa il ritiro delle sanzioni e… - valigiablu : Nucleare, le promesse a vuoto di Salvini e Calenda | @stebaraz - MediasetTgcom24 : Elezioni, Salvini: 'Vigliacco andare avanti con le sanzioni alla Russia, non servono' #MattinoCinque - Straccia2 : Elezioni politiche 2022, la carica dei 100 candidati “impresentabili”. Condannati, imputati e indagati: chi li cand… - UrbimanoOrbi : @GiuseppeConteIT ELEZIONI: I VERI AVVERSARI DELLA MELONI SONO SALVINI AL NORD, E BERLUSCONI AL CENTRO, IL SUD È TUTTO DI GIUSEPPI CONTE! -

RaiNews

Così il segretario della Lega, Matteo, dopo un incontro alla sede Cisl di Milano.Niente di strano, d'altronde: tutte le democrazie occidentali, in tutte lecruciali, ... Peggio, quando Draghi è stato impallinato in Parlamento dalla strana coppia Conte -, proprio il ... Verso le elezioni del 25 settembre, la cronaca in tempo reale - Salvini: la guerra va fermata ma le sanzioni non funzionano - Salvini: la guerra va fermata ma le sanzioni non funzionano politpolit”Lo abbiamo gia’ fatto e continueremo a farlo. L’importante e’ che la guerra finisca il prima possibile e che le sanzioni non mettano in ginocchio le aziende e i lavoratori italiani”. Lo ha ..."Quando dico di cancellare la legge Fornero e scegliere quota 100 o 41 significa dare la possibilità di scegliere" ...