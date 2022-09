Elezioni: Renzi su sondaggi, 'io con il 2% ho mandato a casa Conte e ho portato Draghi' (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano, 12 set. (Adnkronos) - "La storia dei sondaggi lascia sempre il tempo che trova. Io con il 2% nei sondaggi ho mandato a casa Giuseppe Conte e ho portato Mario Draghi'. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi durante un'intervista a Telelombardia, in merito agli ultimi sondaggi elettorali che segnano una netta maggioranza del centrodestra al 47,2% contro il centrosinistra fermo al 28%. "Tutti chiacchierano di sondaggi - sottolinea - e i sondaggi sono come il mercato estivo dei calciatori: tutti vincitori dello scudetto. C'è solo un momento che conta: il voto; che è la classifica finale". Il leader di Iv ha concluso sottolineando che "il problema non è che tipo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano, 12 set. (Adnkronos) - "La storia deilascia sempre il tempo che trova. Io con il 2% neihoGiuseppee hoMario'. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteodurante un'intervista a Telelombardia, in merito agli ultimielettorali che segnano una netta maggioranza del centrodestra al 47,2% contro il centrosinistra fermo al 28%. "Tutti chiacchierano di- sottolinea - e isono come il mercato estivo dei calciatori: tutti vincitori dello scudetto. C'è solo un momento che conta: il voto; che è la classifica finale". Il leader di Iv ha concluso sottolineando che "il problema non è che tipo di ...

