Elezioni: Renzi, 'o vince l'Italia o vince Meloni' (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - “Noi siamo sostenendo Draghi fino all'ultimo, a cominciare dal vergognoso ostruzionismo del M5S che sta bloccando il decreto aiuti e che ora ci auguriamo si risolva per il bene degli Italiani alle prese con il caro bollette. La partita è a due: o vince l'Italia o vince la Meloni. Meglio Letta o Meloni? Meglio Draghi". Cosi Matteo Renzi rispondendo ai giornalisti in una conferenza stampa a Como . Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - “Noi siamo sostenendo Draghi fino all'ultimo, a cominciare dal vergognoso ostruzionismo del M5S che sta bloccando il decreto aiuti e che ora ci auguriamo si risolva per il bene deglini alle prese con il caro bollette. La partita è a due: ol'la. Meglio Letta o? Meglio Draghi". Cosi Matteorispondendo ai giornalisti in una conferenza stampa a Como .

