Elezioni | Provenzano | ' pronostici si possono ribaltare | il volley insegna'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "La splendida vittoria dell'Italia della pallavolo ieri ci racconta una cosa: che i pronostici, tutti i pronostici, si possono ribaltare e che anche le partite più difficili, magari fuori casa, si possono vincere". Così il vicesegretario del Partito democratico Peppe Provenzano, intervistato da Radio Immagina, la web radio del Pd. "Allora noi del Pd siamo tutti in campo, molto determinati, per queste ultime due settimane di campagna elettorale. Ho macinato migliaia di chilometri, dalla Sicilia dove sono candidato alla Camera e dove ci sarà un doppio impegno perché il 25 settembre si voterà anche per la presidenza della Regione al resto d'Italia, perché sono convinto che gli indecisi, gli incerti, coloro che si sentono rassegnati possono

