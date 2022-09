**Elezioni: Pd posta vecchio duello Tv Letta-Gelmini su scuola, 'basta tagli'** (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Chi torna a scuola oggi forse è troppo giovane per ricordare questo duello tv con Enrico Letta. Tanti problemi attuali nascono dai tagli voluti da Gelmini-Tremonti nel governo Berlusconi. Gelmini è candidata con Renzi/Calenda. Tremonti con Meloni. basta tagli alla scuola! #Scegli". Si legge nell'account twitter del Pd che rilancia un video di una puntata di Ballarò con Enrico Letta e l'allora ministra della scuola, Maria Stella Gelmini. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Chi torna aoggi forse è troppo giovane per ricordare questotv con Enrico. Tanti problemi attuali nascono daivoluti da-Tremonti nel governo Berlusconi.è candidata con Renzi/Calenda. Tremonti con Meloni.alla! #Scegli". Si legge nell'account twitter del Pd che rilancia un video di una puntata di Ballarò con Enricoe l'allora ministra della, Maria Stella

mara_carfagna : Un piacere essere a Lucera con @Confagricoltura. Volevo essere qui per chiarire la posta in gioco delle elezioni: l… - ComitesGinevra : ?? Aspettavi il plico elettorale per le #elezionipolitiche2022, ma la tua cassetta della posta è ancora vuota? ?? A… - rserra1979 : RT @mara_carfagna: Un piacere essere a Lucera con @Confagricoltura. Volevo essere qui per chiarire la posta in gioco delle elezioni: le ope… - evarist05268091 : RT @mara_carfagna: Un piacere essere a Lucera con @Confagricoltura. Volevo essere qui per chiarire la posta in gioco delle elezioni: le ope… - Cordusqueen : RT @mara_carfagna: Un piacere essere a Lucera con @Confagricoltura. Volevo essere qui per chiarire la posta in gioco delle elezioni: le ope… -