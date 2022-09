**Elezioni: Letta, 'presidenzialismo? Sistema dei pieni poteri non funziona'** (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "L''idea che venga stravolta la Costituzione è contraddetta dalla storia di questo anno e mezzo: con questo Sistema Draghi e il governo Draghi hanno funzionato". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere. "Il Sistema 'datemi i pieni poteri e tutto funziona', credo non sia sostenibile". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "L''idea che venga stravolta la Costituzione è contraddetta dalla storia di questo anno e mezzo: con questoDraghi e il governo Draghi hannoto". Così Enricoal confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere. "Il'datemi ie tutto', credo non sia sostenibile".

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fat… - StefanoFeltri : Le grandi idee di Meloni: risolvere la questione del gas a livello nazionale da qui a marzo costa 3-4 miliardi dati… - StefanoFeltri : La grande proposta del @pdnetwork sono i soliti 80 euro di @matteorenzi ai dipendenti ma moltiplicati per 12 mesi… - politicaitaoff : #ElezioniPolitiche22 #Dibattito Enrico #Letta (PD): 'Le elezioni sono un voto come un referendum, come Brexit. Posi… - mickycaruso : RT @LucillaMasini: Calenda: 'Governo con Pd e M5S? Manco morto'. Segniamoci la data, ché potrebbe essere utile per prenderlo per i fondelli… -