Elezioni | Letta crede nella rimonta del PD | Meloni nella premiership

(Di lunedì 12 settembre 2022) Lesi avvicinano e l’Italia entra nelle ultime due settimane di campagna elettorale: quelle che contano davvero. Ecco come funziona la legge elettorale Rosatellum e i collegi uninominali e plurinonimali. Fin dall’inizio di questa campagna tutti i maggiori istituti demoscopici hanno assegnato al Centrodestra guidato da Fratelli d’Italia di Giorgiala vittoria certa e con ampio margine. Negli ultimi sondaggi pubblicabili prima del silenzio demoscopico, venerdì scorso 9 settembre, erano 19 i punti percentuali che distanziavano il Centrodestra dal Centrosinistra. Con la possibile consacrazione dipremier fra un mese tra gli scenari più plausibili de dopo-urne. Ma chi entra in conclave papa esce cardinale, dice il proverbio. Ed è per questo che il Partito democratico prova a far leva sugli ultimi giorni prima delle ...