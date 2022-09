**Elezioni: Letta, 'con Meloni ministro debito pubblico a 230 mld, stessa cifra Pnrr'** (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "E' stato detto che noi siamo quelli che abbiamo aumentato il debito pubblico: l'ultimo governo con Meloni ministro portò il debito pubblico a 230 miliardi, la stessa cifra del Pnrr". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "E' stato detto che noi siamo quelli che abbiamo aumentato il: l'ultimo governo conportò ila 230 miliardi, ladel". Così Enricoal confronto con Giorgiasul sito del Corriere.

