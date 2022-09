Elezioni | Letta | ' chiusura campagna a Roma il 23 pomeriggio'

Giorgiolaporta : Dopo una #campagna social su #Putin che ha fatto perdere un altro punto al #Pd, ora #Letta scongela #Prodi. E' ora… - fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - PatriziaFrezza3 : RT @GiorgiaMeloni: Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dice che il centrodestra dovrà “sputare sangue” e non passerà, a p… - EleLombardia : #EleLombardia: Il faccia a faccia Meloni-Letta: oggi la sfida in diretta su Corriere.it- -

L'Indro

Lo ha detto Enriconel discorso ai candidati del Pd.Se vincerà lee Fdi sarà il primo partito , vuole essere lei ad andare a Palazzo Chigi. A ... "Sto inseguendo disperatamente quasi come uno stalker, Renzi e Di Maio" per firmare un ... Elezioni 2022: la confusione masochista di Letta — L'Indro Roma, 12 set (Adnkronos) - 'Il 18, domenica prossima, saremo a tutti a Monza. Vi chiedo di mobilitarvi tutti per l'incontro dei nostri ...Lo dice all'Andkronos Mario Rusconi, presidente dei Presidi del Lazio. "La maggior parte di questi comportamenti antisociali non si verificano a scuole, perché c'è un controllo, avvengono fuori dalla ...