Elezioni | Letta | ce la giochiamo casa per casa

(Di lunedì 12 settembre 2022) "Ogni due giorni porteremo una focalizzazione di proposte. Da adesso in poi ci sarà un lavoro molto concreto. Troverete molti spunti e tanti argomenti di una campagna che si faper, strada ...

Giorgiolaporta : Dopo una #campagna social su #Putin che ha fatto perdere un altro punto al #Pd, ora #Letta scongela #Prodi. E' ora… - fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - nicopetteruti : Dicono che fosse questo il primo progetto PD di simbolo per le elezioni. Ma Fratoianni avrebbe fatto il pazzo mina… - valemikira : RT @isabellarauti: #emiliano #letta “Sputeranno sangue” non è un’espressione forte e colorita ma un vero linguaggio di odio. E il “non pas… -

L'Indro

...9% del totale, tre anni dopo, nel 2014, il Governo di Enricoaveva fatto risalire la nostra ... Adesso il Governo Draghi deve prendere provvedimenti immediati, senza aspettare le". Lo ...... 'Invece nel Pd continuano a comandare le correnti che da quando c'èsono persino aumentate'. ... Nel frattempo però c'è stata l'avanzata della destra e leanticipate a rimescolare le ... Elezioni 2022: la confusione masochista di Letta — L'Indro Roma, 12 set. (Adnkronos) – Le casalinghe scelgono Giuseppe Conte. “L’accordo sarà con il Movimento Cinque Stelle, tenendo conto della volontà dei pentastellati di percorrere l’autonomia energetica at ...Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Meloni dice che la pacchia è finita per l'Ue Temo che sarebbe finita per l'Italia...". Così Enrico Letta arrivando alla Cna.